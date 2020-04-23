السعودية.. تأجيل سداد أقساط القروض للموظفين السعوديين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الخميس، قرارا يهدف لدعم الموظفين السعوديين، في وقت يواجه في اقتصاد المملكة ضغوطات بسبب أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وقالت "ساما" في بيان نشرته اليوم، إنها وجهت البنوك العاملة في السعودية بتأجيل سداد أقساط جميع القروض لمدة 3 أشهر للعاملين السعوديين دون أي تكلفة أو رسوم إضافية.

"ساما" توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).https://t.co/DM80kqi5YG#مبادرات_كلنا_مسؤول#مؤسسة_النقد#SAMApic.twitter.com/LjzRxYIwlL — SAMA (@SAMA_GOV) April 23, 2020

وحددت المؤسسة شرطا لحصول السعوديين على التأجيل أن يكونوا مشمولين بالدعم وفقا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

واتخذت الرياض على غرار العديد من الحكومات خطوات لدعم مواطنيها وقطاع الأعمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

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وجاء قرار المركزي السعودي في وقت هوت فيه أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية ما ستكون له انعكاسات سلبية على مالية المملكة.

وفي وقت سابق نشر صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصادات العربية في 2020، وقال إن اقتصاد السعودية سينكمش بنسبة 2.3% هذا العام جراء أزمة كورونا.

المصدر: RT