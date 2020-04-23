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السعودية.. تأجيل سداد أقساط القروض للموظفين السعوديين

مال وأعمال

السعودية.. تأجيل سداد أقساط القروض للموظفين السعوديين
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الخميس، قرارا يهدف لدعم الموظفين السعوديين، في وقت يواجه في اقتصاد المملكة ضغوطات بسبب أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وقالت "ساما" في بيان نشرته اليوم، إنها وجهت البنوك العاملة في السعودية بتأجيل سداد أقساط جميع القروض لمدة 3 أشهر للعاملين السعوديين دون أي تكلفة أو رسوم إضافية.

وحددت المؤسسة شرطا لحصول السعوديين على التأجيل أن يكونوا مشمولين بالدعم وفقا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

واتخذت الرياض على غرار العديد من الحكومات خطوات لدعم مواطنيها وقطاع الأعمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

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وجاء قرار المركزي السعودي في وقت هوت فيه أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية ما ستكون له انعكاسات سلبية على مالية المملكة.

وفي وقت سابق نشر صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصادات العربية في 2020، وقال إن اقتصاد السعودية سينكمش بنسبة 2.3% هذا العام جراء أزمة كورونا.

المصدر: RT

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