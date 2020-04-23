السيسي يوافق على اتفاقية مع السعودية

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية للتعاون الجمركي مع السعودية، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب المصري.

جاء ذلك حسبما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وتهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة التجارة بين مصر والسعودية وتحقيق التعاون المشترك في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي من خلال تشديد الرقابة على البضائع والسلع للتأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بها لمحاربة حركة الاستيراد والتصدير غير الشرعية بين البلدين.

كذلك تسهيل نقل البضائع والسلع بنظام الترانزيت طوال الفترة التي تكون فيها داخل إقليم إحدى الدولتين، بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في هذا المجال.

المصدر: "اليوم السابع"