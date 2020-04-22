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معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تهبط إلى ناقص 22.7 في شهر أبريل

مال وأعمال

معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تهبط إلى ناقص 22.7 في شهر أبريل
Reuters
منطقة اليورو
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أظهرت أرقام نشرت اليوم الأربعاء، أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو هبطت 11.1 نقطة في أبريل مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى ناقص 22.7 هذا الشهر من ناقص 11.6 في مارس.

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى ناقص 19.6.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين 11.6 نقطة إلى ناقص 22.0.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها لم تتمكن من جمع بيانات في إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز

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