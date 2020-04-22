صعود بورصات الخليج مع ارتفاع أسعار النفط

أغلقت معظم بورصات الأسهم الرئيسية في الخليج مرتفعة اليوم الأربعاء، إثر تلقيها الدعم بفضل تعافي النفط الخام من مزيج "برنت" بعد أن سجل أقل مستوى منذ 1999 خلال الجلسة.

واتفقت دول "أوبك+" على قيود جديدة الشهر الجاري لكن الإجراءات العالمية لاحتواء جائحة فيروس كورونا أضرت بالطلب ودفعت أسعار النفط للتراجع.

ونزل خام "برنت" 24% في الجلسة السابقة ولامس 15.98 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، وهو أقل مستوى منذ يونيو 1999.

لكن بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش ارتفع "برنت" إلى 19.57 دولار.

وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% ووصل إلى 6541 نقطة، وكسب سهم مصرف "الراجحي" 1% وارتفع سهم شركة "أرامكو" السعودية للنفط بالنسبة ذاتها.

وقال مصدران مطلعان إن "أرامكو" السعودية اختارت "إتش.إس.بي.سي وسوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن" اليابانية لتنسيق محادثات مع بنوك أخرى من أجل قرض بقيمة عشرة مليارات دولار تقريبا تسعى شركة النفط العملاقة للحصول عليه.

وسيساعد التمويل الشركة في دعم استحواذها على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة. ونزل سهم سابك 0.9%.

وفي دبي، كسب المؤشر 2% مرتفعا إلى 1862 نقطة بفضل قفزة لسهم شركة "إعمار" للتطوير بنسبة 6.9% وصعود سهم بنك "الإمارات دبي الوطني" 1.5%.

وارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" الإماراتية 1.8% بعد إعلان الشركة نتائجها الفصلية.

وتقدم مؤشر بورصة أبو ظبي 3.3% ووصل إلى 3987 نقطة مدعوما بصعود سهم "بنك أبوظبي الأول"، وهو الأكبر في البلاد، 3.8%.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 2.1%، وبلغ 8500 نقطة بفضل ارتفاع سهم "مصرف قطر الإسلامي" 3.4% و"بنك قطر الوطني" 2.4%.

المصدر: رويترز