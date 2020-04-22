وزير الطاقة الروسي يتوقع تحسن سوق النفط في مايو

يتوقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، تحسن الوضع في سوق النفط العالمية في شهر مايو القادم مع دخول تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+" حيز التنفيذ.

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وقال الوزير الروسي، في كلمة أمام النواب الروس، اليوم الأربعاء، إن "تخفيضات إنتاج النفط من "أوبك+" وبقية المنتجين قد تصل الشهر المقبل إلى 15 - 20 مليون برميل يوميا، ما سيحسن الوضع في سوق النفط".

وفيما يتعلق بالطلب العالمي على الخام، أشار نوفاك إلى أن الطلب انخفض بواقع 20 - 30 مليون برميل يوميا، بسبب جائحة كورونا.

وتوقع الوزير انخفاض تكرير النفط في روسيا الشهر المقبل بسبب انخفاض الطلب على الوقود، لافتا إلى أن التكرير في البلاد شهد زيادة في أبريل الجاري بنسبة 2.7% بسبب زيادة إنتاج وقود الديزيل.

وعن أسباب التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط، أشار نوفاك إلى امتلاء مخزونات الخام العالمية في ظل تراجع الطلب على النفط جراء أزمة كورونا.

وحذر الوزير الروسي من أن التقلبات قد تستمر حتى مطلع مايو المقبل، موعد دخول تخفيضات الإنتاج حيز التنفيذ.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة الروسي هذه في وقت تعاني فيه سوق النفط من تخمة زائدة وهبوط في الطلب العالمي على النفط جراء جائحة كورونا، حيث اتخذت دول العالم إجراءات للحد من انتشار الفيروس، ما أثر بشكل سلبي على الأنشطة الاقتصادية.

ولدعم أسواق النفط اتفقت دول مجموعة "أوبك+" مؤخرا على خفض إنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقوم مجموعة دول منتجة آخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بخفض إنتاجها بنحو 5 ملايين برميل في اليوم.

المصدر: "تاس"