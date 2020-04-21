الذهب يتراجع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بسبب ارتفاع الدولار، لكن ما حد من الخسائر هو تراجع أسواق الأسهم بضغط من تهاوي العقود الآجلة للنفط الأمريكي لمايو إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1689.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينيتش، بعدما قفز بنحو 1% الاثنين، إذ رفع الانهيار في أسواق النفط من الطلب على الملاذ الآمن.

وقال المحلل لدى شركة "آي جي ماركتس" كايل رودا: "هناك ما يشبه صراع الشد والجذب بين الذهب والدولار، بدأ الذهب ينفصل عن مكاسب الأسهم. شهدنا تراجعا في البورصات وقدم ذلك الدعم للملاذات الآمنة ويؤدي ذلك جزئيا لارتفاع أسعار الذهب والسندات وكذلك الدولار".

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أنه من المتوقع أن يبقى متوسط أسعار الذهب دون مستوياته المرتفعة، التي سجلتها مؤخرا خلال 2020 و2021، إذ ستطغى قوة الدولار وضعف استهلاك الأفراد على زيادة في الطلب من المستثمرين الذين يلتمسون الأمان في المعدن الأصفر.

المصدر: "رويترز"