انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي لمايو مجددا إلى ما دون مستوى الصفر

عادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو الانخفاض مجددا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت إلى مستوى ما دون الصفر.

ويظهر من موقع "بلومبرغ" الاقتصادي، أن عقود مايو يتم تداولها عند مستوى -4.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينيتش.

وشهدت أسواق النفط أمس الاثنين يوما تاريخيا، حيث انهارت أسعار الخام الأمريكي، وتحديدا عقود شهر مايو، في واقعة لم يسبق حدوثها من قبل.

وانهت عقود مايو تعاملات أمس عند مستوى 37.63- دولار للبرميل (مستوى سالب)، بانخفاض نسبته 305.97%.

يتبع..