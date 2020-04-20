لماذا سعر خام ⁧‫النفط الأمريكي الأمريكي بالسالب؟

هوت العقود الآجلة للخام الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، إلى ما دون الصفر، مسجلة أدنى مستوى لها في التاريخ.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه تم تداول العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 21:55 بتوقيت موسكو، عند مستوى -37.63 دولار للبرميل (مستوى سالب)، بانخفاض نسبته 305.97%.

Bloomberg

وعزا الخبراء تداول عقود الخام الأمريكي تسليم مايو عند مستويات سلبية، لعدة أسباب منها الفنية، إذ أن عقود النفط التي هبطت تنتهي صلاحيتها الثلاثاء (21 أبريل 2020) لذلك من يملك العقد يجب أن يستلم كميات النفط المنصوصة فيه، ومع امتلاء مستودعات التخزين في الولايات المتحدة بدأ التجار في التخلص من هذه العقود، إذ أن من سيستلم لن يجد مكان للتخزين ولو وجد المكان، فإن تكلفة التخزين ستكون مرتفعة للغاية.

أي أن من لديه العقد سيطالب بدفع تكاليف التخزين والنقل وغيرها من النفقات، وتداول العقود بالسالب يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد وهو أقل تكلفة للبائع من تكاليف امتلاك النفط وتخزينه.

Reminder the May contract expires tomorrow #WTI#OOTT — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 20, 2020

Bloomberg

لماذا سعر خام #النفط الامريكي بالسالب؟



1️⃣السبب ان تداولات هذا النوع هو عبارة عن عقود ولكل عقد تاريخ تسليم، والذي يتم تداوله الان هو تسليم شهر ٥ وينتهي العقد غدا ولذلك من يملك العقد يجب ان يستلمه، المشكلة اذا استلمته لن تجد مكان تخزن به النفط ولو وجدت فتكلفة تخزينه عالية جدا — عبدالله بن عبدالرحمن الربدي (@Rebdis) April 20, 2020

2️⃣

لذلك من لديه هذا العقد مطالب بدفع تكاليف رسوم التخزين والنقل وغيرها لذلك الان يتم تداوله بالسالب وهذا يعني البائع يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد وهو اقل تكلفة للبائع من تكاليف امتلاكة وتخزينه. — عبدالله بن عبدالرحمن الربدي (@Rebdis) April 20, 2020

ولا يجب أن ننسى أن أسواق النفط تتعرض لضغوطات بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس.

ويأتي الانهيار في أسواق النفط وسط حالة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحته.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن دخول اقتصادات العالم في دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.

المصدر: RT