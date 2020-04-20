الخام الأمريكي يهوي بنحو 30%

انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث هوت عقود الخام الأمريكي بنحو 30% في ظل هبوط الطلب على النفط الخام.

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وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول الخام الأمريكي عند 13.31 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 27.15% (4.96 دولار) عن سعر التسوية السابق.

فيما هبطت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.45% إلى 27.11 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وعزا خبراء هبوط الخام الأمريكي لتراجع الطلب العالمي على الخام جراء تداعيات جائحة كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

المصدر: وكالات