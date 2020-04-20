وزارة النفط العراقية لـRT: نسعى للتفاوض مع الشركات لخفض تكاليف الانتاج

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الاثنين، سعي الوزارة إلى التفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق لخفض تكاليف انتاج النفط.

وقال جهاد لـRT إن "هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة تداعيات الازمة التي تواجه السوق النفطية من تضخم الفائض والخزين النفطي وتراجع أسعار النفط وانكماش الصادرات".

وأضاف أن "الدول الأخرى المنتجة للنفط والشركات اتخذت خطوات مماثلة بسبب الظروف التي تواجه السوق النفطية".

المصدر: RT