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الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال في عقار لعلاج كورونا وخطة ترامب لفتح الاقتصاد

مال وأعمال

الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال في عقار لعلاج كورونا وخطة ترامب لفتح الاقتصاد
Reuters CARLO ALLEGRI
لافتة طريق إلى وول ستريت في نيويورك
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ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، وحققت مكاسب للأسبوع، على خلفية عوامل عدة بينها آمل في عقار جديد ضد فيروس كورونا وخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إعادة فتح الاقتصاد.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 704.81 نقطة بما يعادل 2.99% ليصل إلى 24242.49 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر "ستاندرد أند بورز" 500 بمقدار 75.01 نقطة أو 2.68% ليسجل 2874.56 نقطة.

كما تقدم المؤشر "ناسداك المجمع" 117.78 نقطة أو 1.38% ليصل إلى 8650.14 نقطة.

وتشهد الأسهم الأمريكية ارتفاعا مدعوما بصعود في أسهم شركة "بوينغ" وخطة ترامب لإعادة فتح الاقتصاد، التي أعلنها أمس الخميس، وآمال في عقار من شركة "جلياد" لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

المصدر: رويترز

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