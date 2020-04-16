رئيس الحكومة الروسية: المساعدة المالية ستطال 500 ألف شركة

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن المدفوعات المباشرة التي ستقدمها الحكومة الروسية للشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من فيروس كورونا ستمس حوالي 3 ملايين شخص.

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وأضاف ميشوستين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الخميس، إن المدفوعات ستطال نحو نصف مليون شركة توظف نحو 3 ملايين شخص.

ولفت إلى أن المدفوعات المالية للشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا ستدفع اعتبارا من مايو المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة ستوسع قائمة القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد من انتشار فيروس كورونا، حيث ستشمل تجارة المنتجات غير الغذائية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الحكومة الروسي أمس لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم قطاع الأعمال المتضرر جراء جائحة كورونا.

وكلف الرئيس الروسي الحكومة بتقديم مساعدة مالية مباشرة (هبة) للشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 12130 روبل (نحو 170 دولارا) عن كل موظف.

المصدر: "نوفوستي"