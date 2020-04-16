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مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد

مال وأعمال

مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي بالفيوم، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 186 مليون يورو.

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كما أصدر الرئيس المصري قرارا حول الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بمبلغ 550 ألف دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يوليو 2019.

واستحوذت محافظة الفيوم على أكبر اعتماد مالي بين محافظات الجمهورية لتوصيل الصرف الصحي لـ 118 قرية على مستوى المحافظة، إلى جانب إنشاء 25 محطة معالجة بتكلفة 9 مليار ونصف المليار جنيه بهدف الحد من التلوث في بحيرة قارون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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