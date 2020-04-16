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المركزي الأوروبي يتأهب لانكماش اقتصادي كبير

مال وأعمال

المركزي الأوروبي يتأهب لانكماش اقتصادي كبير
Reuters
المركزي الأوروبي يتأهب لانكماش اقتصادي كبير
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أبلغت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، صانعي السياسات المالية في أنحاء العالم اليوم الخميس، بأن البنك يتأهب "لانكماش كبير" في اقتصاد منطقة اليورو.

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وقالت لاغارد للجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية: "في منطقة اليورو، البيانات الاقتصادية القادمة، بدأت في الكشف عن انخفاضات غير مسبوقة، تشير إلى انكماش كبير في إنتاج منطقة اليورو، وكذلك تدهور سريع لأسواق العمالة".

وكان المركزي الأوروبي قد أعلن نهاية مارس الماضي عن إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو، لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة تهدف للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"

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