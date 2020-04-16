انخفاض ثروة أغنى أغنياء روسيا

قدرت مجلة "فوربس" حجم الخسائر التي لحقت بأغنى أغنياء روسيا خلال العام الماضي، وقالت المجلة الأمريكية إن ثروتهم تراجعت في 2019 بنحو 40 مليار دولار.

وأضافت "فوربس"، أن إجمالي ثروة أغنى أغنياء روسيا بلغت العام الماضي مستوى 456 مليار دولار.

ووفقا لـ"فوربس" فقد تصدر قائمة أغنياء روسيا الشريك والمدير التنفيذي لشركة "نوريلسك نيكل"، فلاديمير بوتانين، الذي قدرت ثروته بنحو 19.7 مليار دولار.

فيما جاء في المرتبة الثانية المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة "NLMK"، فلاديمير ليسين، وبلغت ثروته 18.1 مليار دولار، أما في المرتبة الثالثة فجاء المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الغاز"نوفاتيك"، ليونيد ميخيلسون، بثروة تقدر عند 17.1 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"