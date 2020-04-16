مصر.. قفزة في تحويلات المصريين في الخارج

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت في يناير وفبراير من 2020 بنسبة 33.6% على أساس سنوي لتبلغ نحو 5.2 مليار دولار.

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وللمقارنة فإن تحويلات المصريين من الخارج بلغت في أول شهرين من العام الماضي 3.9 مليار دولار، أي أن التحويلات زادت في يناير وفبراير من العام الجاري بواقع 1.3 مليار دولار.

وأوضح المركزي المصري في بيان، أن التحويلات ارتفعت خلال يناير الماضي بنسبة 27.8% على أساس سنوي إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا قبل عام، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

كما زادت التحويلات في فبراير الماضي بنسبة 40.3% إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في نفس الشهر من 2019.

وتأتي القفزة في التحويلات بأخبار جيدة لأنها تمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية لمصر، وفي وقت سابق قال بنك الاستثمار "فاروس"، إنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات عدد من مصادر العملات الأجنبية إلى مصر، وخفضها بنحو 12.1 مليار دولار.

وتوقع "فاروس"، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"