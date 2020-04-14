أسهم أوروبا تقفز بفعل بيانات التجارة الصينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم، بفضل بيانات صينية إيجابية، وجاء الارتفاع بعد صعود قوي سجلته الأسهم في الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد

وعززت بيانات تجارة من الصين جاءت أفضل من المتوقع حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا تحرز نجاحا.

وأظهرت البيانات تباطؤ تراجع الصادرات والواردات الصينية في مارس الماضي، بعد أن انخفضت في الشهرين السابقين، لكن محللين يحذرون من أن تحقيق تعاف على أساس متين يلزم شهورا.

وصعد المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بنسبة 1.1%، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينيتش، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي جاء مدفوعا بجولة جديدة من إجراءات التحفيز القوية، ومؤشرات أولية على أن الفيروس بدأ في التراجع في بعض مراكز التفشي بأوروبا.

وارتفعت الأسهم الإسبانية بنسبة 1.5% مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى 26 أبريل الجاري على الأقل.

وسيتحول التركيز هذا الأسبوع على نتائج أعمال الشركات الأمريكية، مع تأهب المستثمرين لموسم قاس مع تأثير الأزمة الصحية على أنشطة الشركات وتسببها في حصول أعداد كبيرة من العاملين على إجازات.

المصدر: "رويترز"