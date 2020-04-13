الأردن.. تخفيض مخصصات النواب بنحو الثلث

قرر المكتب الدائم في مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، تخفيض ما نسبته 30% من مخصصات جميع أعضاء المجلس حتى نهاية العام الجاري.

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وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع، التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا.

وأضاف الطراونة: "نأمل من مختلف مؤسساتنا الوطنية اتخاذ خطوات مشابهة، حيث أن الوطن في هذا الظرف الدقيق يحتاج تكاتفا وإسنادا على طريق النهوض بالواقع الصحي والاقتصادي للمملكة".

وقال إن "التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة ومختلف مؤسساتنا الوطنية بالعمل المستمر لمتابعة أوضاع مختلف القطاعات، تحتم علينا أن نكون صفا واحدا في هذه المرحلة، وأن تبادر مختلف المؤسسات برفع مقترحاتها وخططها للحكومة والجهات المختصة".

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية العودة للعمل التدريجي في القطاع الخاص ووفق خطة سريعة تضمن ديمومة عجلة الاقتصاد، مؤكدا أهمية الشروع بذلك في محافظات الجنوب، حيث تشير المعلومات الرسمية إلى خلوها من فيروس كورونا.

المصدر: "الغد"