"طيران الإمارات" تطلق رحلات إلى عدد من المدن

قالت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الاثنين، إنها ستسير رحلات محدودة لنقل الركاب من دبي إلى عدد من الدول في العالم.

إقرأ المزيد

وأضافت، أن الرحلات سيتم تسييرها إلى تونس وجاكرتا ومانيلا والجزائر وتايبه وشيكاغو وكابل.

وتشير الشركة الإماراتية إلى أن هذه الرحلات ستسهل عودة المقيمين والزوار الراغبين في الرجوع إلى بلادهم.

ووفقا لـ"طيران الإمارات" فإن جميع الرحلات ستنطلق من مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وكانت مطارات الإمارات قد أعلنت عن تعليق كل رحلات الركاب القادمة والمغادرة اعتبارا من 24 مارس الماضي، كإجراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"