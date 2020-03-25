الإمارات تستعجل وتغلق بواباتها الجوية مساء أمس قبل الموعد المعلن بيوم

أعلنت مطارات الإمارات تعليق كل رحلات الركاب القادمة والمغادرة اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ قبل موعده الأصلي المعلن بيوم.

تحديث: بناء على توجيهات جديدة عن الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم تعليق جميع رحلات الركاب القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت في الإمارات ابتداء من الساعة ١١:٥٩ من مساء يوم ٢٤ مارس (الليلة) و لمدة أسبوعين قابلة للتغيير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://t.co/bp7xECBuvtpic.twitter.com/i9oXHvfboE — Dubai Airports (@DubaiAirports) March 24, 2020

وقالت مطارات الإمارات على صفحتها في "تويتر": "بناء على توجيهات جديدة عن الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم تعليق جميع رحلات الركاب القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت في الإمارات ابتداء من الساعة 11:59 من مساء يوم 24 مارس و لمدة أسبوعين قابلة للتغيير".

وكانت مطارات الإمارات قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق جميع رحلات الركاب اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الخميس 25 مارس ولمدة أسبوعين، باستثناء رحلات الإجلاء.

كذلك قررت الإمارات أمس الثلاثاء إغلاق كافة المراكز التجارية في البلاد، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جملة من القرارات التي تم اتخاذها للتصدي لانتشار وباء كورونا.

المصدر: رويترز