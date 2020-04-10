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ارتفاع معدل البطالة في تركيا

مال وأعمال

ارتفاع معدل البطالة في تركيا
Reuters
ارتفاع معدل البطالة في تركيا
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أظهرت بيانات أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020، ما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبذلك يكون مؤشر البطالة قد صعد من المستوى الذي سجله قبل شهر 13.7% (الفترة من نوفمبر 2019 - فبراير 2020).

كذلك أظهرت البيانات أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية تراجع إلى 15.7% في الأشهر الثلاثة (ديسمبر 2019 - فبراير 2020)، من مستوى سجله قبل شهر 15.8% (نوفمبر 2019 - يناير 2020)، وفقا لمعهد الإحصاءات التركي.

المصدر: "رويترز"

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