" أوبك+" تعلن خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو ولمدة شهرين

أكد تحالف "أوبك+" في بيان صدر عنه الخميس، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو 2020، ولفترة أولية مدتها شهران.

وقال مصدر حسب وكالة "رويترز"، إن تحالف "أوبك+" سيخفض 10 ملايين برميل يوميا، فيما ستقلص الدول المنتجة الأخرى نحو 5 ملايين برميل يوميا.

وأضاف، أن التحالف اتفق من حيث المبدأ على تخفيضات بـ10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من العام الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصدرين آخرين، أن مجموعة "أوبك+" تبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل، وذلك بهدف دعم أسواق الطاقة العالمية.

كما أشار مصدر "أوبك" إلى أن روسيا والسعودية ستخفضان 23% من مستوى أساس يبلغ 11 مليون برميل يوميا.

وكانت المجموعة قالت في وقت سابق إنها تريد مشاركة الولايات المتحدة، أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، في اتفاق روسيا والسعودية، لتخفيض الإنتاج.

المصدر: وكالات