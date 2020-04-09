صورة تكشف لماذا يجب على أمريكا المشاركة في تخفيضات إنتاج النفط

استفادت الولايات المتحدة من قيود الإنتاج التي كانت مفروضة في وقت سابق من قبل دول "أوبك+"، وأصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بعدما كانت في المرتبة الثالثة.

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لم تشارك واشنطن في اتفاق خفض إنتاج "أوبك+"، الذي انتهى في مارس الماضي، ما سمح للشركات الأمريكية بزيادة إنتاجها، في حين كانت روسيا والسعودية ودول أخرى ملتزمة بتقييد إنتاجها.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" رسما بيانيا يصنف الدول المنتجة للنفط في العالم، ويظهر منه أن الولايات المتحدة سبقت روسيا والسعودية بإنتاج النفط خلال الفترة الماضية.

وتشير الصورة إلى أهمية مشاركة الشركات الأمريكية في أي اتفاق جديد يهدف لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق، خاصة في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتلمح موسكو والسعودية إلى ضرورة مشاركة واشنطن في أي اتفاق لخفض الإنتاج، حيث من المقرر أن تعقد دول "أوبك+" اليوم اجتماعا لبحث كيفية جلب الاستقرار إلى أسواق النفط المتهاوية.

المصدر: RT