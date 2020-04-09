الكرملين: ندعم اتخاذ إجراءات مشتركة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط

أكد الكرملين، أهمية اتخاذ إجراءات مشتركة ومنسقة بين الدول المنتجة للنفط في العالم بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، التي شهدت مؤخرا تقلبات حادة.

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جاء ذلك ردا على سؤال طرح على الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بشأن موقف موسكو من اجتماع "أوبك+"، الذي سيعقد اليوم لبحث إمكانية إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج.

كذلك شدد بيسكوف على ضرورة انضمام دول منتجة أخرى للاتفاق غير دول "أوبك+"، حيث أشار إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال فيها إنه من الصعب إتمام الاتفاق بدون انضمام دول أخرى إليه.

ولم يكشف بيسكوف عن مستوى الخفض، الذي مستعدة روسيا لتنفيذه لدعم الأسواق، واكتفى بالإشارة إلى ما قاله بوتين الأسبوع الماضي، بأن الحديث يجري عن تنفيذ خفض جماعي للدول النفطية بواقع 10 ملايين برميل في اليوم.

وتلمح موسكو إلى ضرورة مشاركة واشنطن في أي اتفاق لخفض الإنتاج، بعد أن استفادت من استقرار أسعار النفط على مدى سنوات حين كانت "أوبك+" تخفض الإنتاج طوعا.

ومن المقرر أن تعقد منظمة "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، اجتماعا إلكترونيا اليوم لبحث كيفية جلب الاستقرار إلى أسواق النفط المتضررة بفعل ضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT