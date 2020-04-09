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روحاني يحدد أولويات وزارة الزراعة في إيران

مال وأعمال

روحاني يحدد أولويات وزارة الزراعة في إيران
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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حدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأولويات العامة والخاصة لوزارة الزراعة، ويأتي ذلك في وقت تمر به البلاد بصعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا.

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ومنح مجلس الشورى الإسلامي أمس الأربعاء الثقة لوزير الجهاد الزراعي كاظم خاوازي.

وأوعز روحاني للوزير خاوازي بتنفيذ برامج الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات والأولويات العامة والخاصة، ورفع تقرير عن برامجه التنفيذية في غضون شهرين إلى مكتب الرئاسة.

وفي إطار هذه الأولويات أكد الرئيس الإيراني على ضرورة الاستفادة المثلى من مصادر المياه، وتعزيز التعاون بين وزارتي الزراعة والطاقة للحفاظ على هذه المصادر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وكذلك ضمان شراء المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والاهتمام بمواصفات السلامة في سياسات وزارة الزراعة.

کما أوعز الرئيس روحاني لمنظمة التخطيط والموازنة برفع تقرير عن برامجها كل ستة أشهر لعرض ما حققته من إنجازات في إطار أولويات المنظمة بهدف تقييم مسار العمل فيها.

المصدر: "ارنا"

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