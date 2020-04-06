المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت تعزز مكاسبها و"داو جونز" الصناعي يصعد أكثر من 1200 نقطة

عززت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين، مكاسبها، فيما صعد مؤشر "داو جونز الصناعي" أكثر من 1200 نقطة.

وبعد أن سجلت كل من مؤشرات الأسهم الآسيوية والأوروبية الرئيسية أداء إيجابيا اليوم الاثنين، بدأت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الأسبوع على أساس قوي مدعومة بمزاج السوق المتفائل.

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وانخفض مؤشر التقلبات CBOE (مقياس الخوف في وول ستريت) بنسبة 5٪ تقريبا ليعكس بيئة السوق التي تقبل على المخاطرة.

وارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية في وقت سابق من اليوم، بنحو 5%، بعدما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تكون حالات الإصابة بكورونا في مستشفيات الولايات المتحدة قد "انخفضت حدتها".

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي"، بحلول الساعة 18:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 5.17% إلى 22140.51 نقطة، بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" بنسبة 4.78% إلى 2607.59 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 4.86% إلى 7731.41 نقطة، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وكانت ولاية نيويورك، التي تعد مركز انتشار الوباء في الولايات المتحدة، قد أفادت بانخفاض عدد حالات الإصابات الجديدة وعدد الوفيات.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 337925 شخصا.

المصدر: وكالات