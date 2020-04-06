فرنسا ستشهد هذا العام أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

رسم وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، توقعات متشائمة لأداء الاقتصاد الفرنسي خلال العام الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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وقال الوزير، لمجلس الشيوخ خلال جلسة برلمانية عن بعد، إن "فرنسا ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2%، الذي شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية

وأشارت تقديرات الحكومة الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 1% هذا العام.

وفي ظل إجراءات العزل والحجر الصحي التي تفرضها الحكومات حول العالم لمكافحة انتشار كورونا، يتخوف الخبراء من حدوث انكماش حاد للاقتصاد العالمي.

المصدر: "رويترز"