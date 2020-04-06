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مصدر: بنوك لبنان ستطبق سعر صرف 2600 ليرة للدولار للحسابات الصغيرة

مال وأعمال

مصدر: بنوك لبنان ستطبق سعر صرف 2600 ليرة للدولار للحسابات الصغيرة
Globallookpress
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قال مصدر لبناني إن البنوك ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى 5 ملايين ليرة، وذلك تنفيذا لتعميم صدر عن المركزي الجمعة الماضية.

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وأضاف المصدر، أن السعر سيتحدد على أساس أسبوعي، وأنه تقرر هذا الأسبوع أن يكون مستواه عند 2600 ليرة للدولار.

وسمح البنك المركزي اللبناني في تعميم نشره الجمعة الماضية بسحب الودائع التي تصل قيمتها إلى 3 آلاف دولار بالليرة اللبنانية بناء على سعر صرف السوق.

ويهدف المركزي من خلال هذه الخطوة إلى السماح للمودعين الصغار بتدبير السيولة في ظل القيود المصرفية الصارمة المفروضة.

المصدر: "روتيرز"

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