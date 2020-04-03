المركزي اللبناني يسمح بسحب الودائع التي لا تزيد عن 3000 دولار بشرط

قال تعميم صدر عن البنك المركزي اللبناني، اليوم الجمعة، إنه من الممكن سحب الودائع بقيمة ثلاثة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بناء على سعر صرف "السوق".

وتفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب الدولار في ظل نقص حاد في العملة الأجنبية في البلاد.

ولم يحدد التعميم سعر صرف السوق. وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية في الأشهر الأخيرة بنحو 50%، مقابل سعر صرف رسمي للدولار عند 1507.5 ليرة.

المصدر: "رويترز"