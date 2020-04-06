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الصحة الإيرانية: 2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا و136 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

روحاني: كورونا أثر على عمل أكثر من 3 ملايين شخص في إيران

مال وأعمال

روحاني: كورونا أثر على عمل أكثر من 3 ملايين شخص في إيران
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الوضع الصعب الذي تعيشه إيران في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا في بلاده، وأكد أن عمل نحو 3.2 مليون مواطن تأثر بسبب هذه الجائحة.

وأضاف، خلال اجتماع الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية، أن الظروف، التي تعيشها إيران لا تسمح لها بتعطيل الأعمال الاقتصادية لفترة طويلة، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ودعا الرئيس الإيراني إلى مراعاة جميع الإرشادات الصحية في أماكن العمل للحد من انتشار الفيروس، وأضاف أن التوصيات بالتزام البيوت لا تزال قائمة كمبدأ أساسي لمكافحة كورونا.

وطمأن روحاني بشأن وضع القطاع الطبي في البلاد، وقال، إن إيران تمتلك ما يكفي من الإمكانات والمعدات الطبية لمكافحة الفيروس.

وأكد، أن بلاده لا تعاني من نقص في المعدات الطبية وستكون متوفرة أكثر في المراكز الصحية خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين في إيران بلغ حتى الآن 58226 شخصا.

المصدر: RT

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