مسؤول أمريكي: بحثت خفض الإنتاج النفطي مع نوفاك

قال رايان سيتون، المسؤول التنظيمي بقطاع النفط في تكساس بالولايات المتحدة، إنه بحث مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مسألة خفض الإنتاج النفطي.

وكتب سيتون في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس: "كان عندي حديث رائع مع نوفاك. ومع أننا متنافسان طبيعيان، اتفقنا على أن (كوفيد-19) يتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون الدولي".

Just had a great conversation with Russia's @novakav1. While we normally compete, we agreed that #COVID19 requires unprecedented level of int'l cooperation. Discussed 10mbpd out of global supply. Look forward to speaking with Saudi Prince Abdulaziz bin Salman soon. — Ryan Sitton (@RyanSitton) April 2, 2020

وتابع: "بحثنا تخفيض الإنتاج العالمي بـ 10 ملايين برميل يوميا، وأتطلع للحديث مع الأمير السعودي (وزير الطاقة) عبد العزيز بن سلمان قريبا".

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ويأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع أن تتفق روسيا والسعودية على خفض الإنتاج النفطي بمقدار 10 ملايين برميل، معتبرا أن ذلك سيكون جيدا بالنسبة لقطاع النفط والغاز العالمي.

المصدر: RT