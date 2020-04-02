رويترز: ترامب لن يطلب من الشركات الأمريكية خفض إنتاج النفط

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب لا يخطط أن يطلب من منتجي النفط الأمريكيين خفض الإنتاج.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ترامب سيبحث مع رؤساء الشركات النفطية الأمريكية يوم الجمعة مسألة خفض الإنتاج في الولايات المتحدة، لكنه لن يطلب من المنتجين أن يتفقوا على تخفيض منسق للإنتاج.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تستطيع تنظيم خفض الإنتاج النفطي من خلال "التكليف"، حيث كانت استقلالية قطاع الطاقة جزءا من سياسات ترامب.

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وقال المسؤول إن ترامب يؤدي دور الوسيط بين موسكو والرياض، حيث دعا زعيمي البلدين أكثر من مرة لإيجاد حل، وإن ترامب كان متفائلا بشأن التطورات الأخيرة في هذا الصدد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يتوقع أن تخفض روسيا والسعودية إنتاج النفط بحوالي 10 ملايين برميل.

وقال المسؤول الأمريكي تعليقا على ذلك، إن تفاصيل خفض الإنتاج لا تزال مجهولة، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تخفيض كبير.

المصدر: رويترز