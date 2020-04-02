ما موقف السعودية الحالي من أسواق النفط؟

قال مصدر خليجي إن "السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار السوق، لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بخفض الانتاج تسبب في الاضطرابات التي تعاني منها السوق الآن".

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر، أن "المملكة لا تزال متمسكه بموقفها والمرحب بالتعاون العادل بين جميع المنتجين لتجاوز الأزمة الحالية والدفع باتجاه استقرار السوق البترولية".

وتراجعت أسعار الخام بما يزيد عن 50% لتصل إلى أقل من 26 دولارا للبرميل منذ السادس من مارس الماضي، وجاء ذلك بعد أن فشلت منظمة "أوبك" بقيادة السعودية في التوصل إلى اتفاق مع روسيا، التي تقود المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، على سياسة إنتاج مشتركة ردا على تراجع الطلب على الخام والناجم عن انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء إنه أجرى محادثات عبر الهاتف في الآونة الأخيرة مع زعماء السعودية وروسيا وعبر عن اعتقاده بأن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار بينهما خلال بضعة أيام، يتمثل في خفض الإنتاج وعودة الأسعار إلى الارتفاع.

لكن لا توجد دلائل تذكر حتى الآن على أن روسيا والسعودية سيتغلبان على خلافاتهما بعد أن انهار الشهر الماضي الاتفاق القائم بينهما منذ ثلاثة أعوام للحد من إنتاج النفط.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، على حد سواء، إلى العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه "صعب".

المصدر: "رويترز"