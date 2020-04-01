قطر تخطر القطاع الخاص بالعمل عن بعد لاحتواء كورونا

أبلغ مجلس الوزراء القطري شركات القطاع الخاص بتوجيه 80% من الموظفين بالعمل عن بعد، للمساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء، بأن تطبيق التوجيه الجديد سيبدأ من غد الخميس ولمدة أسبوعين كخطوة أولى، مع السماح باستثناءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل الجيش والشرطة ووزارة الخارجية والمهام الدبلوماسية والرعاية الصحية والنفط والغاز وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المشاريع الوطنية.

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وسيتقلص يوم العمل إلى 6 ساعات، من السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات والمطاعم.

وقالت الوكالة إنه تقرر تعليق خدمات التنظيف المنزلي وخفض عدد العاملين الذين يجري نقلهم بالحافلات إلى النصف.

وتشير آخر المعطيات الرسمية التي نشرتها وزارة الصحة العامة القطرية أمس الثلاثاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 781 شخصا، توفيا اثنان منهم.

المصدر: رويترز