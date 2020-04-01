أسعار النفط تسجل أسوأ أداء فصلي في التاريخ

أنهت أسعار النفط تعاملات الثلاثاء مسجلة أكبر خسارة فصلية لها على الإطلاق حيث تهاوت عقود "برنت" والخام الأمريكي خلال مارس بفعل حالة الجمود التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء كورونا.

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كذلك ساهم فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج في هبوط أسعار الذهب الأسود.

وفقد الخامان نحو ثلثي قيمتهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وجاءت معظم التراجعات في مارس الماضي في ظل تراجع الطلب العالمي على الوقود جراء قيود السفر المفروضة بسبب كورونا.

ويتوقع كبار المتعاملين والبنوك تراجع الطلب على الخام بين 20% و30% في أبريل الجاري مع ضعف النشاط الاقتصادي في العالم.

وقال مايكل تران، العضو المنتدب لاستراتيجية الطاقة لدى شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" إن "وتيرة تحطم الطلب غير المسبوقة أجبرت مصافي التكرير، على مستوى العالم، على خفض الإنتاج، تاركة براميل من الولايات المتحدة إلى بحر الشمال إلى آسيا تبحث، دون جدوى عن مأوى".

وتلقت الأسواق بعض الدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في مؤتمر صحفي أمس، إن الولايات المتحدة وروسيا والسعودية ستعمل سوية للتعامل مع انهيار أسعار النفط.

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول برميل مزيج "برنت" اليوم بحلول الساعة 08:13 بتوقيت موسكو، عند مستوى 22.74 دولار، بانخفاض نسبته 0.09% عن سعر التسوية السابق، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.88% إلى 20.30 دولار للبرميل.

المصدر: "إنترفاكس" + "بلومبرغ"