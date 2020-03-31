صعود بورصة موسكو مع ارتفاع النفط

صعدت الأسهم الروسية والروبل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على خطى البورصات العالمية وأسعار النفط التي هبطت إلى أدنى مستوى في 18 عاما.

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وبحلول الساعة 16:21 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.85% إلى 2478 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.66% إلى 993 نقطة.

كما صعدت العملة الروسية، حيث عوضت بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا، وجرى تداولها عند مستوى 78.38 روبل للدولار، ما يعني أن سعر صرف الدولار تراجع بواقع 92 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك).

أما العملة الأوروبية فقد تراجع سعر صرفها بواقع 1.6 روبل إلى 86.01 روبل.

وانتعشت أسعار النفط اليوم بعد بلوغها أدنى مستوياتها في 18 عاما، وذلك بعد اتصال هاتفي جرى الاثنين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا فيه أسعار النفط.

المصدر: "تاس"