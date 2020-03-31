 
مباشر

البورصة الأمريكية تصعد بأكثر من 3%

مال وأعمال

البورصة الأمريكية تصعد بأكثر من 3%
Reuters
البورصة الأمريكية تصعد بأكثر من 3%
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nk2e

قفزت الأسهم الأمريكية الاثنين بدعم من مكاسب لشركات الرعاية الصحية، مع بحث المستثمرين عن أسهم أصبحت رخيصة، ويمكنها أن تتحمل الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول في بورصة وول ستريت على ارتفاع نسبته 3.19% عند 22327.48 نقطة، بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" بنسبة 4.45% ليغلق عند 2626.65 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا بنسبة 3.62% إلى 7774.15 نقطة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا