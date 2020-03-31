البورصة الأمريكية تصعد بأكثر من 3%

قفزت الأسهم الأمريكية الاثنين بدعم من مكاسب لشركات الرعاية الصحية، مع بحث المستثمرين عن أسهم أصبحت رخيصة، ويمكنها أن تتحمل الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول في بورصة وول ستريت على ارتفاع نسبته 3.19% عند 22327.48 نقطة، بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" بنسبة 4.45% ليغلق عند 2626.65 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا بنسبة 3.62% إلى 7774.15 نقطة.

المصدر: "رويترز"