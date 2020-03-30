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التجارة الداخلية السورية عن فيديو لتوزيع الخبز أثار استهجانا: أسلوب مرفوض

مال وأعمال

التجارة الداخلية السورية عن فيديو لتوزيع الخبز أثار استهجانا: أسلوب مرفوض
Reuters Khalil Ashawi
مخبز في أعزاز، سوريا 26 يناير 2020
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علقت وزارة التجارة الداخلية في سوريا على فيديو تم تداوله لتوزيع الخبز في أحد الأحياء في دمشق، ووصفته بالمرفوض وغير المقبول.

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وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على "إيجاد الحلول والبدائل التي تكفل إيصال الخبز إلى المواطنين بشكل لائق وأفضل"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تلك الآلية خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت الوزارة إن عددا من المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو "يظهر قيام أحد الأشخاص بتوزيع الخبز على المواطنين في حي الزهور بدمشق بأسلوب مرفوض وغير مقبول على الإطلاق".

وأضافت أن فريقا مختصا من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أجرى تحقيقا حول ذلك السلوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة لردع مثل هذه الممارسات الفردية، ومعالجة أي ظاهرة أو خلل يتعلق بآلية توزيع الخبز".

ونوهت الوزارة بأنها "لن تسمح لأحد بالتشويه والعبث بأي إجراء يتم اتخاذه هدفه بالأساس الحفاظ على صحة وسلامة المواطن ولقمة عيشه".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه شخص يوزع الخبز على تجمع كبير من الناس وسط تزاحم وفوضى عارمة.

المصدر: RT

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