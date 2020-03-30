صندوق النقد الدولي: على الكويت فرض ضرائب على الأثرياء

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن التقديرات تفيد بتباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي للكويت إلى 0.7% في 2019 من 1.2% في 2018، داعيا الحكومة الكويتية لفرض ضرائب جديدة.

وأضاف الصندوق في تقرير أن تحدي خفض الاعتماد على النفط، الذي يواجه البلد الخليجي المنتج للخام، والذي يمتلك احتياطيات مالية كبيرة ومستوى دين منخفض، "أصبح أكثر إلحاحا".

وتابع قائلا إنه ينبغي على الكويت لتعزيز إيراداتها العمل على فرض ضريبة القيمة المضافة، كذلك ينبغي إجراء دراسة لفرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء.

وعن توقعاته للعام الحالي، قال الصندوق إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام بنسبة 1.5%.

المصدر: "رويترز"