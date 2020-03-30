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مؤتمر طارئ لوزراء تجارة مجموعة العشرين

مال وأعمال

مؤتمر طارئ لوزراء تجارة مجموعة العشرين
Reuters
صورة تعبيرية
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يعقد وزراء تجارة مجموعة العشرين مؤتمرا طارئا عبر الفيديو اليوم الاثنين، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرته صحيفة "نيكاي" اليابانية.

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ووفقا للصحيفة سيبحث الوزراء سبل التعاون لدعم منظومات التوريد العالمية للمعدات الطبية والدواء، والتي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قادة مجموعة العشرين قد عقدوا الخميس الماضي قمة عبر جسر تلفزيوني لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا، وستقوم دول مجموعة العشرين بضخ نحو 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للتغلب على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا.

المصدر: "تاس"

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