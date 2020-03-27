سعر برميل "برنت" يهبط دون مستوى 26 دولارا

انخفض سعر برميل "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 26 دولارا، خلافا للخام الأمريكي الذي صعد بنحو طفيف.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 25.98 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.4% عن إغلاق الجلسة السابقة.

لكن المزيج العالمي عوض بعض الخسائر عقب ذلك بخمس دقائق حيث جرى تداوله عند مستوى 26.13 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط خلافا للخام الأمريكي، الذي صعد وسجل مستوى عند 22.78 دولار للبرميل، إذ ارتفع بنسبة 0.8% عن إغلاق الجلسة السابقة.

المصدر: "تاس"