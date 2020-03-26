السيسي يوافق على اتفاق قرض بـ200 مليون دولار لتعزيز فرص العمل

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا الخميس بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.

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وتبلغ قيمة القرض 200 مليون دولار، وقد وقع في مطلع مايو الماضي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، لكن الرئيس المصري صادق على اتفاق القرض اليوم.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف.

كذلك توفير التمويل اللازم للاستثمار في مجموعة من الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه، وخدمات تطوير الأعمال التجارية.

كما أصدر السيسي اليوم الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية.

ويسهم هذا الاتفاق في تقديم الدعم والمساندة لصغار المزراعين والتي تمكنهم من زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، الأمر الذي يسهم في زيادة دخولهم، وحجم الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد على تحقيق التنمية الشاملة.

المصدر: "اليوم السابع"