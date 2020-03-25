بوتين يقترح فرض ضريبة على العائدات والأرباح الذاهبة إلى "الأوفشور"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية لدعم المواطنين والشركات لمواجهة التداعيات الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا.

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وأكد الرئيس بوتين في بداية خطابه، أن روسيا ستنجح في كبح انتشار فيروس كورونا، داعيا المواطنين الروس للتقيد بالإجراءات الاحترازية التي تعلنها الحكومة الروسية لمواجهة كورونا.

وفي خطوة تهدف لمواجهة انتشار الوباء، أعلن الرئيس الروسي أن الأسبوع القادم سيكون عطلة مدفوعة الأجر، مشيدا بالإجراءات التي تم اتخاذها لكبح انتشار الفيروس في روسيا.

كما أعلن بوتين عن حزمة إجراءات اقتصادية لدعم المواطنين والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة في روسيا:

- الحفاظ على جميع المدفوعات والمزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المواطنون الروس حاليا في الأشهر الستة المقبلة دون تقديم الأوراق الثبوتية.

- الحفاظ على جميع مكافآت المحاربين القدامى بمناسبة الذكرى 75 للنصر وصرف هذه المكافآت لهم قبل عيد النصر في 9 مايو القادم.

- زيادة تعويضات البطالة لتكون بمستوى الحد الأدنى للأجور على الأقل.

- تعويضات الإجازة المرضية يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى الشهري للأجور.

- يجب على البنوك منح عطلة للقروض الشخصية والسكنية في حال هبوط الدخل الشهري للفرد بأكثر من 30%.

- تأجيل دفع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لقطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

- تجميد عمليات إفلاس الشركات، التي تواجه صعوبات، خلال فترة 6 أشهر.

- فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح وعائدات الشركات التي يتم تحويلها إلى خارج البلاد (الأوفشور).

- فرض ضريبة 13% على فوائد الودائع المصرفية.

المصدر: RT