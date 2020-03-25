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العراق يحتاج إلى مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز

مال وأعمال

العراق يحتاج إلى مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز
Sputnik
العراق يحتاج إلى مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز
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قالت وزارة التجارة العراقية، إنها أسدت النصح لمجلس الوزراء بضرورة استيراد مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز من أجل برنامجها لدعم الغذاء ولتعزيز المخزونات الاستراتيجية.

وأفاد محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، بأن لجنة الأزمة في الوزارة نصحت مجلس الوزراء بتدبير احتياجات برنامج دعم الغذاء وتعزيز المخزونات الاستراتيجية.

وكانت الوزارة قالت السبت الماضي، إنها بحاجة لمزيد من الأموال من الميزانية لتكوين احتياطي استراتيجي من القمح والأرز إذ يواجه البلد مشاكل فيروس كورونا الآخذة بالتنامي.

المصدر: "رويترز"

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