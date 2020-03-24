الذهب يصعد بعد إجراءات غير مسبوقة من الفدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم ليواصل بذلك مكاسبه ،عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لدعم الاقتصاد المهدد جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية بنسبة 1.3% إلى 1572.45 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينيتش، وزاد المعدن النفيس الاثنين بنسبة 3.7%، مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.

كذلك صعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 1.9% إلى 1596.70 دولار للأونصة.

وأعلن الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الاثنين مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة، التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

لكن هذه الإجراءات فشلت في دفع بورصة "وول ستريت" للصعود أمس، إلا أنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.

المصدر: "رويترز"