ترامب: الدولار القوي جيد لكنه يعيق التجارة

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولار القوي يعيق التجارة الأمريكية الخارجية، مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية في ظل أزمة كورونا.

إقرأ المزيد

وقال ترامب، إنه "من الجيد امتلاك دولار قوي، لكن ذلك يعيق التجارة بشكل كبير"، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بشكل ملحوظ منذ بداية الشهر الجاري مع اشتداد أزمة كورونا.

ويظهر من موقع "بلومبرغ" أن مؤشر الدولار صعد مؤخرا إلى 101.5 نقطة، بعدما كان الأسبوع الأول من مارس دون مستوى 96 نقطة.

المصدر: وكالات