ترامب قلق على الاقتصاد: لو ترك الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوما، الأسبوع المقبل، حتى في حال انتشار فيروس "كورونا".

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "أمريكا ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري.. لن نسمح بأن يتحول ذلك إلى مشكلة مالية تستمر فترة طويلة".

وأضاف ترامب أنه من الممكن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات، التي بها ما وصفه معدلات بطيئة نسبيا من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى نبراسكا وإيداهو كمثالين، في حين يستمر العمل بشأن المناطق الساخنة في ولايات أخرى مثل نيويورك.

وتابع قائلا، "لو تُرك الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله".

وأصدر ترامب قبل أسبوع تعليمات قال إنها تستهدف إبطاء انتشار المرض خلال 15 يوما، بما في ذلك الحد من السفر غير الضروري، ووقف النشاط الاقتصادي في بعض الولايات.

ويحسب وسائل الإعلام، ففي ضوء فقد الكثيرين وظائفهم والهبوط الحاد في أسواق الأسهم، ومواجهته معركة صعبة لإعادة انتخابه، أبدى ترامب قلقه لمساعدين وحلفاء خلال أحاديث خاصة من تأثير هذه القيود على صحة الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.

وخلال مقابلة أجراها مع شبكة فوكس نيوز يوم الاثنين أشار لاري كودلو، المستشار الاقتصادي الكبير لترامب، إلى احتمال حدوث تغيير في السياسة الإقتصادية، وقال: "الرئيس على صواب. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المرض. علينا أن نقوم ببعض المقايضات الصعبة".

المصدر: وكالات