البحرين تنفذ حزمة بأكثر من 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد

قال وزير المالية البحريني، سلمان بن خلفية آل خليفة، اليوم، إن الحكومة البحرينية ستنفذ حزمة بقيمة 4.3 مليار دينار (11.41 مليار دولار) بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد.

وجاء ذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي في البحرين عن وزير المالية.

وتتعرض مملكة البحرين لضغوطات، فبالأضافة لتداعيات تفشي فيروس كورونا، تواجه المملكة ضغوطات من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تعتمد البحرين بشكل كبير على إيرادات النفط.

المصدر: "رويترز"