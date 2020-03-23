كيف سينمو الاقتصاد العالمي في 2020؟

قال "غولدمان ساكس" إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم حوالي 1% في 2020 وهو تراجع اقتصادي أكبر مما حدث في العام التالي للأزمة المالية العالمية في 2008.

وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي ينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وقال بنك الاستثمار في مذكرة لعملائه نشرت مساء الأحد، إن "أزمة كورونا، أو بالأحرى سبل مواجهة هذه الأزمة، تضع قيودا مادية (وليست مالية) على النشاط الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ ما بعد الحرب".

ويتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة "بشدة في الربع الثاني، بما في ذلك تراجع نسبته 24% في الولايات المتحدة، وهو ما يفوق التراجع القياسي الذي سجلته البلاد بعد الحرب بمرتين ونصف المرة.

المصدر: "رويترز"