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تفاقم العجز في السعودية

مال وأعمال

تفاقم العجز في السعودية
Reuters
كيف سينعكس هبوط أسعار النفط على الميزانية السعودية؟
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توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن يرتفع عجز ميزانية المملكة هذا العام إلى 9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بسبب تهاوي أسعار النفط.

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي بث اليوم الجمعة، إن لدى الحكومة خطة طوارئ وتملك المرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات.

وتعتمد السعودية بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل جزء كبيرا من عائداتها، وتراجعت أسعار النفط مؤخرا بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020.

المصدر: "رويترز"

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